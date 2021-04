Millie Bobby Brown diz que fãs "não estão prontos para aceitar" que ela cresceu

No ano passado, Millie falou sobre um encontro com fã, no qual ela se sentiu "desrespeitada" após se recusar a ser filmada durante compras de Natal com sua mãe.

"Me deixa chateada quando as pessoas tentar ultrapassar os limites, e eu só queria que as pessoas fossem mais respeitosas", disse ela no Instagram Story. "Eu ainda estou tentando navegar por tudo isso e ainda é algo pesado. Onde estão meus direitos de dizer não?"

Durante a entrevista à MTV, a fundadora da Florence by Mills disse que essas experiências afetaram sua saúde mental. "Eu tenho lutado contra a ansiedade e estou aprendendo a lidar com isso. Eu medito, escrevo muito, eu tiro muito tempo para mim mesma".

"Eu não quero que nada me impeça", revelou, "o que eu acho que é a coisa mais importante... Eu quero evoluir".