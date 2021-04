Recomendado para você : Juliette passa Viih Tube no Instagram e se torna a mais seguida do BBB21

Juliette Freire está se tornando um fenômeno do BBB21! Após ser uma das brasileiras com maior engajamento do mundo no Instagram, Juliette acaba de ultrapassar Viih Tube na rede social.

Até o fechamento dessa matéria, a advogada conta com 18,8 milhões de seguidores, enquanto sua amiga possui 18,5 milhões, se tornando a mais seguida da edição.

A paraibana teve um crescimento surpreendente na rede social considerando que antes de entrar no reality possuía apenas 3 mil seguidores.