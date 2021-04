Kourtney Kardashian e Travis Barker celebram primeira Páscoa como casal

A fala é do filme de Quentin Tarantino, True Romance, e é uma das favoritas de Travis. Aparentemente, ele e Kourtney tem a mesma paixão pelo filme, já que em janeiro a estrela compartilhou algumas fotos do longa no Instagram. Na época, Travis respondeu ao post dizendo: "Você é tão legal".

Além disso, muitos notaram que a escrita é parecida com a da estrela de KUWTK após fazerem uma comparação com um bilhete que Kourt escreveu para Travis e que ele publicou no Instagram no começo desse mês.