Mayra Cardi abre o jogo sobre reconciliação com Arthur Aguiar: "Começamos um novo"

Mayra Cardi confirmou a reconciliação com Arthur Aguiar. No início da tarde desta segunda-feira, 5, Mayra compartilhou um vídeo para falar sobre a volta com Arthur.

Depois de muitas especulações, a empresária decidiu abrir o jogo sobre o relacionamento com o ator no Instagram. Eles anunciaram a separação em maio do ano passado e a musa expôs as diversas traições nas redes sociais.

"Mayra, você voltou? Não", inicia ela, no vídeo que reúne momentos dela, de Arthur e da filha Sophia, de 2 anos. "Porque voltar é fazer o mesmo caminho. Eu me separei, prosseguimos com a papelada de separação para finalizarmos o nosso ciclo".

"Hoje é tempo de ressureição e é assim que eu gostaria que fosse essa nova vida, da morte para a vida. Porque, sim, não podemos chamar de vida tanta falta de amor, tanta falta de respeito e tanta destruição feita no passado em nosso lar".