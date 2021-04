Marília Mendonça responde após web pedir posicionamento sobre paredão

"Só pra responder coletivamente: não... Tô bem de boa com a minha vida e meus problemas. Mal tô me posicionando para pagar as parcelas das minhas contas... Tô bem tranquila. Nem gasta energia me enchendo o saco. Quando o problema for comigo, aí vocês me chamam", escreveu a cantora.

Nos comentários os internautas lembraram que Marília se posicionou sobre outros participantes, como Nego Di e Karol Conká.

"Na hora de esculachar a Karol, Nego Di e a Lumena você podia opinar ne, e agora que tem um racista e homofóbico no paredão, tu passa pano porque ele é do sertanejo. Gosto de ti pra caralh*, mas que vergonha. De verdade, eu esperava mais. Teus fãs merecem isso", escreveu um usuário.