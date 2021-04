Recomendado para você : Mãe de Fiuk desabafa sobre ataques ao filho: "Tenham respeito"

A mãe de Fiuk, Cristina Kartalian, decidiu gravar vídeo em repúdio aos ataques que o filho tem sofrido após entrada no BBB21. Através de post no Instagram, Cristina desabafou sobre as ameaças a Fiuk e outros participantes do reality na web.

"Quero deixar registrado o meu repúdio a todos os comentários ofensivos, ameaçadores, agressivos em relação ao meu filho e a alguns participantes do programa Big Brother Brasil 21", iniciou.

A artista plástica então ressaltou que estamos passando por um momento muito difícil em meio à pandemia do coronavírus.

"Não é possível que no momento que estamos vivendo, de tanta agonia, de necessidade de união, de amor, de apoio, tenhamos essas pessoas fazendo ofensas, agredindo, ameaçando pessoas comuns que estão participando de um jogo".