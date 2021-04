Ludmilla manda recado contra racismo no BBB21: "Respeita meu cabelo"

Após a repercussão, Ludmilla se pronunciou nos Stories, negando que tenha interferido no jogo do reality.

"Acabei de chegar no hotel. Que show maravilhoso! Quanto tempo eu não subia no palco assim pra cantar, pra dividir energia. Foi muito bom, eu tô aqui muito feliz e queria agradecer o carinho de todo mundo que está me marcando", iniciou.

"Para galera que tá falando que eu interferi no jogo ou alguma coisa do tipo, se vocês não sabem, semana passada eu acabei perdendo na justiça pra uma racista e o juiz alegou liberdade de expressão. E ainda quer que eu pague os honorários dos advogados dela. Dorme com esse barulho aí", afirmou, se referindo ao processo contra Val Marchiori, que comparou seu cabelo a Bombril.

"Então, ainda teve aquele produtor lá falando do funk. Foram muitas coisas que aconteceram nessa semana e eu estava engasgada com tudo isso", revelou sobre Rick Bonadio criticar a presença do funk brasileiro em show de Cardi B, no Grammy 2021.

"E o fato do João e da Camilla estarem comemorando é porque eles sofrem na pele, eles sabem o que é isso", finalizou.