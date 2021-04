Marido de Paulo Gustavo desabafa após piora do ator: "Dias difíceis"

Thales Bretas, marido de Paulo Gustavo, se pronunciou após piora na saúde do ator, internado no Rio de Janeiro. Através de post no Instagram, Thales disse que vive "dias difíceis" e que prefere "poupar sua energia" para a cura de Paulo.

"Estou vivendo dias difíceis... Optando por ficar recluso, sem expor dores ou dificuldades na internet", iniciou. "Vivendo um momento particular da minha família, que ainda não sei o por quê mas no futuro espero entender".

"E sempre com muita fé, muito pensamento positivo pra ter o amor da minha vida ao meu lado novamente", escreveu.