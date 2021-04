Demi Lovato recria noite da overdose no clipe de Dancing With the Devil

[Alerta gatilho]

Demi Lovato, que fez revelações chocantes em seu documentário, acaba de lançar seu novo álbum Dancing With the Devil... The Art of Starting Over nesta sexta-feira, 2. Demi também divulgou o clipe do single "Dancing With the Devil", que conta com cenas fortes da noite de sua overdose, em julho de 2018.

O clipe inicia com a estrela em uma cama de hospital e então segue para flashbacks do início da noite, na qual Demi toma diversos drinks.

A cantora também retratou o momento em que sofreu abuso sexual de seu traficante de drogas após ser dopada, e em seguida é encontrada desacordada na cama pelos socorristas.