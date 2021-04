BBB21: Sarah explica rumores sobre ter barrado Pocah de sua casa nos EUA

Sarah Andrade abriu o jogo sobre sua relação com Pocah fora do BBB21. Na noite de quarta-feira, 31, Sarah participou do programa A Eliminação e revelou a sua versão da história com Pocah em Los Angeles.

As musas não tinham afinidade no início do reality show, inclusive depois que elas comentaram um desentendimento no exterior.

A cantora revelou que a consultora de marketing digital não quis recebê-la em sua casa, a pedido de sua cunhada e amiga da loira, e o clima azedou. Sarah, por sua vez, explicou que não a recebeu por não conhece-la.