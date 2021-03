Kirsten Dunst está grávida do segundo bebê com Jesse Plemons

Kirsten Dunst vai ser mamãe de novo! Kirsten, de 38 anos, anunciou a segunda gravidez com Jesse Plemons na edição especial da W Magazine.

A atriz mostrou sua barriguinha em um editorial de fotos para a revista. "Todas as fotos foram no chão", brincou ela. "Eu estava tipo, ‘Não consigo me levantar'. Eu me senti como Urkel".

O anúncio trouxe de volta memórias de quando a musa estava grávida de seu primeiro filho, Ennis. Como os fãs sabem, a estrela revelou a novidade em uma campanha de 2018 da Rodarte. Anos depois, ela chamou suas amigas estilistas, Laura e Kate Mulleavy, para contar que outro bebê vem aí.

De acordo com a W Magazine, as fundadoras da marca criaram um vestido de renda branca personalizado para a sessão de fotos. A peça era bem parecida a que ela usou no anúncio da primeira gestação.