Juliette revela beijo em Thiago Rodrigues e ex de ator manda: "Corra!"

Juliette Freire fez uma revelação no BBB21. Em conversa com Camilla de Lucas, Pocah e Thaís, Juliette, que já tem um dos perfis com maior engajamento, disse que ficou com Thiago Rodrigues em um Carnaval.

Sem lembrar o nome do ator, a confinada revelou que ele havia feito par com a Betina, de Malhação, personagem de Fernanda Vasconcellos.

"Ele não sabia nem meu nome. Só me beijou", revelou a maquiadora.

Então, Thaís acertou o nome de Thiago e Ju lamentou a situação: "Meu Deus, que vergonha. O menino não vai nem se lembrar da minha cara".