Kristen Stewart usa look icônico de Princesa Diana nas gravações de Spencer

Kristen Stewart continua causando burburinho como Princesa Diana no filme Spencer! Em um novo clique do set de gravações que foi divulgado recentemente, é possível ver a estrela de Crepúsculo com um look que é bem difícil não associar à Lady Di.

Durante a semana passada, Kristen voltou para 1992 e recriou o look de Princesa Diana quando ela foi fotografada deixando Príncipe Harry na escola. A estrela está com uma jaqueta vermelha e preta, além de calças jeans. Porém, ao invés de usar uma bota, a atriz estava com um tênis de cadarços.

E como não podia faltar, o cabelo da estrela também está do mesmo jeito que Diana usava.