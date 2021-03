Nego do Borel mostra partes íntimas em live

Nego do Borel continua se envolvendo em polêmicas! Após ele ser acusado de agressão por mais de uma ex, o cantor fez uma live no Instagram neste domingo, 28 de março, e pegu os fãs de surpresa ao mostrar as partes íntimas. Mas gente!

Tudo aconteceu repentinamente, enquanto Borel falava com aproximadamente 2.600 fãs. Após ele colocar as partes íntimas para fora da calça, ele virou a câmera e mostrou. A web se dividiu com o acontecimento e, enquanto alguns internautas deram risada por não entenderem o que aconteceu, outros criticaram a atitude do cantor.

Nesta manhã, o cantor usou as redes sociais para esclarecer o que aconteceu: "Ontem, eu fui fazer uma live e achei que eu tivesse desligado a câmera, e não desliguei a câmera. Aí aconteceu um acidente".