Khloé Kardashian releva qual ex-namorado de Kourtney ela acha "tóxico"

A família Kardashian tem muito amor pelo ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, mas o mesmo não pode ser dito de seu outro ex, Younes Bendjima.

Em um novo episódio de Keeping Up with the Kardashians, Kourtney disse para Khloé Kardashian que o modelo de 27 estava mandando mensagens para ela novamente, mas que ela "nunca" respondeu. Ela explicou: "Eu estou contente de ter meu próprio jeito para as coisas na vida agora".

Kourtney, que está namorando o baterista do blink-182, Travis Barker, admitiu que o ex era uma pessoa "negativa".

Isso foi música para os ouvidos de Khloé, que aparentemente não é fã de Younes. A mãe de True Thompson, que estava tuitando durante a transmissão do reality show, disse para os seguidores: "Ele era tãaaaaaao tóxico e negativo para Kourt".

Khloé não confirmou o nome do ex de quem estava falando, mas quando alguém do Twitter perguntou para ela: "Você está falando do Y?", ela respondeu: "Você é esperto".