Fãs de Travis Barker acreditam que ele fez uma tatuagem para Kourtney Kardashian

Travis Barker está tão apaixonado por Kourtney Kardashian que ele pode ter feito uma tatuagem para ela!

Pelo menos, é isso o que os fãs acreditam após o baterista do blink-182, que assumiu o romance com a fundadora do Poosh publicamente em fevereiro, ser visto com uma tatuagem em sua coxa que diz: "You're so cool ('Você é tão legal', em português)".

A fala é do filme de Quentin Tarantino, True Romance, e é uma das favoritas de Travis. Aparentemente, ele e Kourtney tem a mesma paixão pelo filme, já que em janeiro a estrela compartilhou algumas fotos do longa no Instagram. Na época, Travis respondeu ao post dizendo: "Você é tão legal".

E não é só isso que fez os fãs pensarem que a tattoo seja para Kourt. Muitos notaram que a escrita é parecida com a dela, se você comparar com um bilhete que a Kardashian escreveu para Travis - e que ele publicou no IG no começo desse mês.