True Thompson estrela primeiro comercial com a mãe Khloé Kardashian

True Thompson, filha de Khloé Kardashian e Tristan Thompson, acaba de estrelar seu primeiro comercial na TV! True surge ao lado de Khloé em propaganda da Nurtec ODT, um medicamento de prescrição para o tratamento da enxaqueca em adultos.

No vídeo, mãe e filha são vistas no sofá enquanto comem uma tigela de pipoca. No Twitter, Koko se mostrou orgulhosa da herdeira. "Meu comercial da @NurtecODT com minha TuTu!!!!" Kim Kardashian reagiu ao post, escrevendo: "A mais fofa".

Recentemente, a estrela de KUWTK revelou sua vontade de dar um irmão à True. Em entrevista ao "Lady Parts", série diital do programa The Ellen Show, a dona da Good American disse que tentou a fertilização in vitro por três vezes e já congelou seus óvulos uma vez. No entanto, após seus 12 a 14 óvulos serem misturados com o esperma, "nenhum deles sobreviveu".

"Nós descobrimos que meus óvulos não são fortes o bastante para serem congelados. Eles devem ser misturados imediatamente com o esperma para criar embriões. Então, na realidade eu fiz embriões", disse Khloé.