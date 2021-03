Kendall Jenner esclarece rumores de gravidez após "anúncio" de Kris Jenner

Kris Jenner recebeu uma chamada de atenção de Kendall Jenner no Twitter! O motivo? Na quinta-feira, 25, Kris acessou a rede social para enviar a Kendall, digamos, um pouco de energia positiva.

"Você conseguiu!!!", escreveu a momager, seguido por um emoji de mamadeira. Os fãs, claro, presumiram que ela estava informando sobre um bebê Jenner... até a intervenção da modelo!

"Mãe, isso parece um anúncio de gravidez!", respondeu Kendall para Kris.

Então, onde estava a confusão? Em episódio de Keeping Up With the Kardashians, exibido nesta semana nos Estados Unidos, a top de 25 anos ajuda suas irmãs Kim Kardashian e Khloé Kardashian com seus filhos. Ou seja, Kendall se tornou babá para que elas tivessem uma noite de garotas em Malibu.