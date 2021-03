Demi Lovato explica por que noivado deu a ela "falsa sensação de segurança"

Demi Lovato usou seu noivado como prova de que estava indo bem após a quase fatal overdose em 2018. Em entrevista ao Entertainment Weekly, Demi explicou o que sentiu vivendo o relacionamento com Max Ehrich.

Em julho do ano passado, a dona do hit Sorry Not Sorry anunciou que ela e o ator estavam noivos após poucos meses de namoro. No entanto, dois meses depois do anúncio, o casal se separou, especialmente devido a relatos da desaprovação dos amigos e familiares da cantora.

"Eu realmente me enganei, porque era a coisa mais segura e esperada", disse ela à revista. "Obviamente eu me preocupava profundamente com a pessoa, mas havia algo dentro de mim que era como, 'Eu tenho que provar ao mundo que estou bem'. Agora que não estou noiva ou casada e estou bem, fico tipo, 'Uau. Isso não é muito mais poderoso?'. Não é essa falsa sensação de segurança".

Ela acrescentou que seu enorme anel de noivado, que supostamente valia cerca de US$ 1 milhão, "tornou isso realmente real".