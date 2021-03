Influenciadora diz que Machine Gun Kelly a traiu com Megan Fox

Sommer Ray, influenciadora fitness e modelo, decidiu abrir o jogo sobre Machine Gun Kelly. Em entrevista ao podcast Impaulsive, de Logan Paul, Sommer afirmou que Machine Gun Kelly "meio que a traiu" com Megan Fox.

"Se você olhar para a linha do tempo de nosso namoro, estávamos juntos em Porto Rico", disse ela, acrescentando que o cantor estava filmando Switchblade Grass com a atriz, na época. "Eu esperei no hotel o tempo todo quando ele estava filmando com ela e eu realmente não estou pensando nada sobre isso".

Ela continuou: "Eu pensei que ela era mais velha e, tipo, tivesse filhos, fosse casada e outras coisas".

Em maio do ano passado, uma fonte disse ao E! News que, "Megan tem trabalhado em um filme com Machine Gun Kelly e se aproximou dele. Eles estão saindo e já faz algum tempo".

Quando voltaram de Porto Rico, Sommer disse que se convenceu de que o cantor e Megan estavam tendo um caso depois que ele não a deixou visitar o set do clipe da música Bloody Valentine. "Eu perguntei a ele por que ele não me convidou para o videoclipe e ele disse que eram as restrições do COVID. E então aquele videoclipe foi lançado e eu disse, 'Oh'".