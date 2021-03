Os comentários polêmicos de Sarah Andrade dentro do BBB21

Desacreditando da gravidade da pandemia

Já nesta semana, Tiago Leifert preciso intervir ao vivo e expôs a situação no país sobre a pandemia da Covid-19.

Sarah disse que a pandemia "não estava tão ruim" assim e que o protocolo para barrar a contaminação era uma "frescura". Então, naquele dia, o apresentador fez o alerta aos participantes.

"A segunda onda veio realmente muito pesada. Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair daí e vai estar tudo bem, não é o caso. A gente ainda está no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, as provas, e acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente continua trabalhando da mesma forma do ano passado, com várias restrições, com álcool, lavando a mão, máscara o tempo inteiro. Então, assim, está igual, até um pouco pior do que quando vocês entraram", disse o papai de primeira viagem.