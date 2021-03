Beleza GG: Especialistas da Ford Models contam como lidar com padrões de beleza

Nesta quinta-feira, 25, temos mais dicas dos especialistas da Ford Models! Em vídeo para o Beleza GG, os experts revelam como lidar com os padrões de beleza.

"Como o mercado abriu um pouco, a gente tem mais espaço para ser quem a gente é. Para usar o cabelo que você gosta, ser uma modelo negra e saber que vai ter trabalho pra você, um público que vai se identificar com sua presença e representatividade. Ser uma modelo plus size e saber que o público está esperando a sua presença, esperando se ver representado", disse a modelo Samira Carvalho.

"Acho que a gente lida com questões de padrões hoje em dia, tentando ser nós mesmos, tentando nos sentir bem, com nosso corpo, com nossa imagem e também com o que temos para falar e mostrar. É sobre acreditar em nós como pessoa e na mensagem que temos para passar".