Carla Diaz estrela novo trailer do filme sobre Suzane von Richthofen

Carla Diaz, que condenou atitudes de Arthur no BBB21, tem um grande projeto a ser lançado fora do reality. Carla estrela novo trailer do filme sobre Suzane von Richthofen, divulgado nesta quinta-feira, 25.

O longa conta a história sobre o crime que marcou o país, onde Suzane foi condenada a 39 anos de prisão após assassinato dos pais Manfred e Marísia von Richthofen, ao lado dos irmãos Daniel e Cristian Cravinhos.

A trama será contada em dois filmes, A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, pelas perspectivas de Suzane e Daniel.