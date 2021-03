BBB21: Brothers temem por pandemia após produção fazer aviso durante festa

Os participantes do BBB21 levaram um susto na madrugada desta quinta-feira, 25, durante a festa do líder Gilberto. Por volta das 05h30, a produção do BBB21 encerrou a celebração e deixou os confinados em pânico.

Os brothers e sisters estranharam o fato de o evento ter acabado muito cedo e serem reunidos na sala. Eles alegaram que não havia nem amanhecido e até suspeitaram de um novo retorno de Carla Diaz.

No entanto, a informação era apenas para quem tinha a intenção de dormir no quarto do líder, que levassem suas malas ao local. Mas gente!

Pocah, Camilla de Lucas e Juliette ficaram bastante preocupadas e com medo, chegando a pensar sobre a pandemia do COVID-19.