Namorado de Viih Tube explica rumores de traição e suposto sinal no BBB21

Viih Tube não esconde o amor que sente pelo namorado dentro do BBB21. Em recente entrevista, Bruno Magri abriu o jogo sobre a relação com Viih Tube, o suposto sinal à amada e rumores de traição.

A youtuber e seu amado estão juntos há dois anos e meio, e mesmo já falando sobre o assunto, eles não têm pressa para o casamento.

"Ficamos a primeira vez e nunca mais nos desgrudamos. Ela morava no interior, Sorocaba, e com seis meses de namoro ela veio para São Paulo. Fui morar com ela e ficamos juntos o tempo todo. Por isso não tinha ciúmes, porque vivíamos juntos. Sempre confiamos muito um no outro", disse ele ao UOL.

O jovem de 23 anos explicou que o "amor fala mais alto" quando o assunto é a troca das alianças douradas. No entanto, ele não deseja "pular etapas".

"Temos que curtir cada fase. Temos a vida inteira pela frente, então para que apressas as coisas? Vai ser algo muito especial [o pedido de casamento] e íntimo. Se eu fizesse para o público, na televisão, não seria como eu gostaria. Será algo intimista, mas a festa será grande porque a Viih gosta".