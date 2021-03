Kris Jenner avalia planos de Khloé sobre gravidez e noivado com Tristan Thompson

Khloé descobriu que os seus "óvulos não são fortes o suficiente para serem congelados". "Eles devem ser misturados imediatamente com o esperma para fazer embriões. Então, eu realmente fiz embriões", mandou ela.

A musa também compartilhou seus pensamentos sobre a barriga de aluguel e observou que ela "seria uma portadora de alto risco de gravidez".

"Estou muito grata que existem outras opções, mas adorei estar grávida de True", disse ela, em episódio recente de Keeping Up With the Kardashians. "É uma experiência tão linda de se ter. Saber que eu nunca poderia me sentir assim de novo é assustador, é estressante e parte meu coração".