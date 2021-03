Sarah dá cantada em Arthur e ele brinca: "Minha pressão caiu"

Sarah Andrade, que fez piada sobre a Covid-19, brincou de flertar com Arthur e Rodolffo na festa do líder, no BBB21, nessa quarta-feira, 24. Após ouvir cantada de Sarah, Arthur disse que "sua pressão caiu".

Após jogar uma pedra de gelo na frente de Rodolffo, a sister disse: "Pra quebrar esse gelo entre a gente", fazendo os brothers rirem.

Em seguida, ela brincou de pular amarelinha e disparou para o sertanejo: "Opa, cheguei até o céu".