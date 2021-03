BBB21: Pocah diz que "não vai desistir" de Juliette dentro do jogo

Pocah abriu o jogo sobre Juliette na tarde desta quarta-feira, 24, no BBB21. Em conversa com Caio Afiune, Pocah disse que se sente confusa com a postura de Juliette no jogo, mas que não vai abandonar a paraibana.

"Eu estou me sentindo até mal, mas eu preciso falar essas coisas, porque a gente teve conversas sobre, isso não é falar mal, são coisas que eu já falei para ela. Eu quero que você saiba que eu não falei mal dela, entendeu?".

"Eu entendi", respondeu o goiano. Então, a cantora relembrou a conversa que teve com a maquiadora.