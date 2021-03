Aguinaldo Silva fala sobre polêmica entre Marina Ruy Barbosa e José Loreto

O jornal Extra disse que Débora descobriu a suposta traição após ter acesso às mensagens do ex-marido com uma atriz, que seria do elenco da mesma novela de Loreto, ou seja, O Sétimo Guardião.

Débora teria sido alertada de que o ex-companheiro estaria vivendo um romance nos bastidores e, supostamente, para descobrir que estava mesmo sendo traída, teria contado com a ajuda da mulher de outro ator, que também se envolveu com a atriz em uma novela recente.

O colunista Léo Dias, por sua vez, apontou que a tal atriz era então Marina Ruy Barbosa, que se casou com Xandinho Negrão em 2017. No início deste ano, Marina e Xande anunciaram o fim da relação.