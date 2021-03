As teorias sobre o filme 'Por Trás da Inocência'

Quem é a mulher da cena final?

Um ano após Margaret/Grace atacar com facadas o marido de Mary, quase levando-o a morte, a família surge feliz brincando no quintal. Em seguida, a escritora visita Grace em uma espécie de clínica psiquiátrica, onde ela se encontra internada. No entanto, a cena seguinte não poderia ser mais intrigante. Uma mulher, idêntica a vista no dia do assassinato de Elaine, surge saindo do local, andando de forma bem estranha.

Seria ela Grace, que de alguma forma conseguiu roubar as roupas de Mary e fugir da clínica? Ou Mary acabou fazendo algo com sua ex-babá e fugiu com medo das consequências?

Sem respostas concretas, a interpretação fica inteiramente por parte do público. Qual é a sua aposta?