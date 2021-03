Ashley Tisdale dá à luz primeira filha com Christopher French

No mês seguinte, eles anunciaram o sexo do bebê com fotos do casal cortando um bolo recheado de creme rosa. "Este ano foi obviamente difícil. Para muitos. Altos e baixos, e uma montanha-russa emocional. Acho que este dia foi de longe o meu dia favorito de todos os tempos!", disse Tisdale no Instagram, na época.

"Eu chorei de tão feliz. PS, para todos vocês indo além com festas de revelação de gênero. Um bolo indicando a cor é TÃO recompensador quanto fogos de artifício, mas MAIS SEGURO!", alertou.