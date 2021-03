Por que Khloé Kardashian tem medo de se abrir sobre romance com Tristan em KUWTK

Khloé Kardashian quer manter sua vida longe do público. Em trecho de Keeping Up With the Kardashians, Khloé confronta Scott Disick sobre um comentário que virou manchete sobre ela e Tristan Thompson.

Para quem não sabe, em uma foto promocional da musa para a Good American, o ex de Kourtney Kardashian declarou que Tristan era um "homem de sorte".

E como a mãe de True detalha no vídeo, isso fez com que alguns fãs ficassem em êxtase e o casal tomasse conta das manchetes na imprensa.

"Scott, tive muita ação neste fim de semana e na sexta-feira com o seu pequeno comentário que você fez. A quantidade de ação que recebi?", manda ela, que em um confessionário, também revelou que foi "bombardeada com mensagem de texto" e perguntas de seu agente de publicidade.

"Honestamente, eu e Tristan estamos descobrindo as coisas, mas ainda estou tentando navegar no meu caminho através dos meus sentimentos e é assim que quero mantê-los".