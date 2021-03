Recomendado para você : Neta de Rainha Elizabeth, Zara Tindall, dá à luz no chão do banheiro

A neta de Rainha Elizabeth II, Zara Tindall, deu as boas-vindas ao 3º filho nesse domingo, 21. Mas o que surpreendeu o público é que o parto de Zara foi realizado em um lugar inesperado: o chão do banheiro.

"Zara e Mike Tindall estão felizes em anunciar que o nascimento de seu terceiro filho, Lucas Philip Tindall", disse o porta-voz do casal. Eles já são pais de Mia Grace e Lena Elizabeth.

Em episódio do poscast de Mike, The Good, The Bad & The Rugby, o ex-jogador de rúgbi se abriu sobre a história "caótica" do nascimento de Lucas. O ex-atleta disse que seu filho "chegou muito rápido" e nasceu no chão do banheiro de casa.

Mike explicou que a amiga de Zara, Dolly Maude, presente no momento, reconheceu que eles não conseguiriam chegar ao hospital a tempo. "Então foi correr para a academia, pegar um colchão, ir para o banheiro, colocar o colchão no chão, colocar as toalhas", ele recordou.

"Felizmente, a parteira que ia nos encontrar no hospital não estava longe. Então ela então chegou lá exatamente quando tínhamos assumido a [posição]. E então a segunda parteira chegou logo depois que a principal havia chegado".