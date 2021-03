Recomendado para você : BBB21: Sarah se orienta sobre pandemia "grave" após bronca de Tiago Leifert

Sarah Andrade tem feito comentários polêmicos sobre a pandemia do COVID-19 dentro do BBB21. E após o alerta de Tiago Leifert, Sarah decidiu mandar recado nesta quarta-feira, 24, para as pessoas ficarem em casa e terem cuidado.

Na noite de eliminação, da qual resultou na saída de Carla Diaz, o apresentador avisou os confinados que estamos em uma situação ainda pior do que quando o início do reality show, ou seja, em janeiro.

"A segunda onda veio realmente muito pesada. Se vocês acham que melhorou, que vocês vão sair daí e vai estar tudo bem, não é o caso", disse ele. "A gente ainda está no meio da pandemia. Eu sei que vocês olham as festas, as provas, e acham que está tudo bem, mas não está tudo bem. A gente continua trabalhando da mesma forma do ano passado, com várias restrições, com álcool, lavando a mão, máscara o tempo inteiro. Então, assim, está igual, até um pouco pior do que quando vocês entraram".