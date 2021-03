Carla Diaz se espanta com rejeição de Karol Conká: "Já que é pra tombar"

Em entrevista à Ana Maria Braga, no Mais Você, nesta quarta-feira, 24, Carla viu algumas cenas de Arthur na casa e reagiu, afirmando que "nenhuma mulher merece passar por isso".

"Ana, para! Gostaria muito de te agradecer muito por me mostrar a realidade. Quando a gente gosta de uma pessoa, muitas vezes a gente fica cega. Ainda mais num programa de televisão, onde a gente não tem a perspectiva completa", afirmou.

"Óbvio que estou muito chocada com o que estou vendo, não esperava. Bem chateada mesmo. Não à toa, estou aqui comendo, comendo e processando tudo. Nem eu ou nenhuma mulher merece passar por isso. É muito triste a gente ver homens tendo esse tipo de atitude e as mulheres sendo julgadas. É muito delicado. Estou sendo julgada por algo que não vi. Mas tô aqui arcando com as consequências. Eu me entreguei, me joguei", declarou.