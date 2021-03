Carla Diaz sobre atitudes de Arthur: "Nenhuma mulher merece passar por isso"

Carla Diaz, eliminada do Big Brother Brasil 21, nessa terça-feira, 23, bateu papo com Ana Maria Braga, no Mais Você. Na conversa, Carla falou sobre sua relação com Arthur e admitiu estar "chocada" com as atitudes do brother.

Sobre seu retorno do paredão falso, onde se ajoelhou para o treinador de crossfit, a loira explicou: "No quarto secreto, não tinha visto nada sobre o Arthur que me fizesse pensar de outra forma. Ele sempre foi respeitoso e achei que estivesse certo", alegou.

"A cena de me ajoelhar foi uma brincadeira, quis mostrar que estava de volta pro jogo e confiando na parceria dele. Vi sinceridade no Arthur".