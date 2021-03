Recomendado para você : BBB21: Sarah diz que pandemia "não está tão ruim" e protocolo é "frescura"

Sarah Andrade segue dando suas opiniões sobre a pandemia do COVID-19. Em conversa com Arthur e Caio, na tarde desta terça-feira, 23, Sarah disse que a situação "não está tão ruim" fora do reality show.

Como sabemos, a pandemia se agravou no país nas últimas semanas e vive sua fase mais aguda, com novos casos e muitos óbitos. No entanto, os participantes foram confinados em janeiro, quando a situação não estava tão grave.

O instrutor de crossfit disse temer não poder ver seus familiares que vivem no Espírito Santo, depois que ele sair do programa. A coordenadora de marketing, então, 'acalmou' o brother e especulou sobre o cenário pandêmico.