Onde comprar os looks de Juliette Freire do BBB21

Juliette Freire tem feito sucesso com seus looks e makes no BBB21! Após a gente descobrir qual é o batom queridinho da sister, decidimos desvendar de onde são as peças usadas pela paraibana que fazem sucesso no reality.

A gata navega por vários estilos, indo dos tops cropped e vestidos românticos, até peças mais despojadas como a pantalona e o macacão jeans. Confira a seguir: