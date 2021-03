Kate Middleton e Príncipe William visitam igreja onde se casaram

Príncipe William e Kate Middleton caminharam mais uma vez pelo corredor da Abadia de Westminster. Nesta terça-feira, 23, Kate e William revisitaram a igreja onde se casaram em 2011 para conferir o centro de vacinação que foi inaugurado no início do mês em meio à pandemia de coronavírus.

Durante o compromisso público, o casal reconheceu o aniversário do primeiro lockdown nacional com um minuto de silêncio no santuário da abadia de Saint Edward the Confessor. Os dois foram acompanhados pelo reverendo David Hoyle, reitor de Westminster, que fez uma série de orações após o momento de silêncio. William também acendeu uma vela e Kate colocou flores.

Embora tenha sido uma ocasião solene, a visita despertou memórias do casamento real do casal, uma década atrás. Kate e William vão comemorar oficialmente seu 10º aniversário de casamento no dia 29 de abril.