Orlando Morais, marido de Gloria Pires, é internado com Covid-19

Orlando Morais, marido de Gloria Pires, é mais um famoso que infectado pela Covid-19. Nesta terça-feira, 23, Orlando deu a notícia aos fãs através do Instagram.

No post, o músico diz que está em um hospital de Brasília. "Amigos e amigas, estou me internando em um hospital de Brasília para melhor me tratar. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Fé sempre", escreveu ele.

Nos comentários, amigos e familiares prestaram apoio, como a filha Antonia Morais: "Te amo. Falta pouco!"

"Amigo querido. Estamos todos vibrando pensamento positivo por sua pronta recuperação", escreveu Margareth Menezes. "Para todos nós que te amamos, pedimos para que Deus esteja com você", disse Eri Johnson.