BBB21: Sarah e Gil detonam Juliette: "Acha que o mundo gira em torno dela"

Juliette continua sendo o alvo preferido dos confinados no BBB21. Na manhã desta terça-feira, 23, Juliette foi o assunto – mais uma vez! – de Gilberto e Sarah Andrade, que foi criticada por comentário polêmico sobre tranças.

Sarah e Gilberto se esconderam na dispensa da casa para falarem dos brothers e um dos assuntos principais foi a paraibana.

O economista, então, aproveitou a oportunidade para comentar a conversa que teve com a maquiadora após o Jogo da Discórdia.

"'Você briga com todo mundo em situação diferentes e você quer que as pessoas votem em outras pessoas?'. Ela repetiu isso umas cem vezes e isso me incomoda. Eu falei, ‘Juliette, você fez uma besteira muito grande, você foi indicada a um paredão depois de oito semanas e você vem dizer que você é alvo".