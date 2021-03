Katy Perry volta a falar sobre possível colaboração com Taylor Swift

Katy Perry voltou a falar sobre possível parceria musical com Taylor Swift. Os telespectadores do American Idol puderam comprovar isso durante o episódio com Perry transmitido na segunda-feira, 22.

Tudo aconteceu depois que duas concorrentes, Camille Lamb e Althea Grace, colocaram suas diferenças de lado para acertar sua performance de You Don't Own Me, de Lesley Gore.

No início do episódio, Camille e Althea estavam claramente em conflito uma com a outra e lutaram para se dar bem, com Althea dizendo para a câmera: "Nós duas sentimos essa tensão estranha".

A mamãe de Daisy Dove, então, interviu e ofereceu uma conversa estimulante à dupla. "Vocês estão no mesmo time", disse a cantora. "Não se esqueçam disso".