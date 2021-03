Conheça duplex que Viih Tube comprou antes de entrar no BBB

Em seu tour, Vitória inicia na porta do elevador, que abre diretamente dentro do apartamento e explica que muitas coisas da antiga moradora, assim como a decoração, ainda estão no imóvel, já que ela se mudou recentemente.

Viih pretende deixar a sala de jantar no mesmo local, apenas trocando os móveis, como a mesa de 12 lugares que ela já escolheu, pois gosta de "casa cheia" e adicionar um "inventário" com todas as suas conquistas, como placas e prêmios.

Já a sala de TV tem direito à lareira, que será mantida, e uma grande janela com vista para o bairro. "Adoro vista, luz, lugar claro. Não só por trabalhar com vídeo, mas porque me dá uma paz", disse ela.