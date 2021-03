Recomendado para você : A prova de que você pronuncia o nome de Khloé Kardashian errado

Você acha que sabe tudo sobre as Kardashians? Pois veremos! Durante o The Tonight Show, na segunda-feira, 22, Andy Cohen definitivamente provou que você estava falando errado o nome de Khloé Kardashian.

"É Klo-ay. Khloé é o nome", explicou ele ao apresentador Jimmy Fallon. "Há um pouco de acento no nome. E então, eu fui e entrevistei as Kardashians na casa de Khloé. Eu entrei e disse, 'Khloé?' e as outras mulheres foram como, 'Com licença?' e Kris [Jenner] disse, ‘Sim, é realmente assim que é pronunciado'".

O apresentador do The Watch What Happens Live disse que foi "selvagem" e "uma viagem para ir à casa das Kardashians" para entrevistá-las para seu próximo programa sobre a história dos reality shows.