Rodolffo chora ao falar com Fiuk: "Fiz uma brincadeira idiota"

Fiuk e Rodolffo tiveram uma conversa no BBB21, na madrugada desta terça-feira, 23. Após desabafarem, Fiuk e Rodolffo foram às lágrimas e o sertanejo admitiu ter feito "uma brincadeira idiota" com o cantor.

"Foi muito difícil para mim, depois de todo esse tempo, não saber exatamente o que você pensa de mim. Eu sempre fui julgado pela minha roupa, eu sempre fui julgado por ser quem eu sou. Sempre. E aí ser julgado pelo meu parceiro aqui? Que cantou comigo, fez prova comigo", lamentou o filho de Fábio Jr.

"Eu fiz uma brincadeira idiota e assumo. Foi muito idiota, entendeu?", disse o cantor. "Só que no momento em que eu me apresentei... Eu pedi para a galera e novamente eu reforço, eu falei, 'Gente, vocês precisam ter um pouquinho de paciência comigo'", disse Rodolffo sobre pedir que os participantes apontassem seus erros e o ensinasse.

O sertanejo então pediu desculpas a Fiuk: "Tô aqui novamente pedindo desculpa. Fui errado, nunca mais brinco com isso e bola pra frente com relação a isso". No final da conversa os dois agradeceram pelo papo e se abraçaram.