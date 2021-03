Recomendado para você : Fábio Assunção posta foto da esposa grávida: "Amores múltiplos"

Fábio Assunção compartilhou foto da esposa Ana Verena, grávida do primeiro filho do casal. No clique, Ana olha para o espelho e levanta a blusa mostrando a barriga.

"Não são gêmeas. São amores múltiplos", escreveu o ator na legenda. Nos comentários, o ator recebeu uma enxurrada de mensagens parabenizando o casal.

Esse é o terceiro filho de Fábio, que já é pai de João Assunção, de 18 anos, fruto do casamento com Priscila Borgonovi; e Ella Felipa, de 9 anos, do relacionamento com Karina Tavares.