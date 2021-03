Recomendado para você : BBB21: Sarah faz comentário polêmico sobre tranças e é detonada na web

Sarah Andrade revelou seu desejo de fazer tranças no cabelo em conversa com João Luiz e Camilla de Lucas nesta segunda-feira, 22. Porém, Sarah foi detonada na web por um de seus comentários sobre o assunto no BBB21.

Tudo começou quando Camilla decidiu soltar as tranças e deixou os fios naturais belíssimos à mostra. Então, a consultora de marketing disse que sempre quis ter tranças, mas que em um ambiente corporativo isso era proibido.

"Quando eu era criança, meu sonho era fazer trancinha assim, mas minha mãe falava que iria estragar meu cabelo. Meu cabelo é grandão, né. Mas eu acho muito legal, muito lindo", mandou ela. "Ajuda a crescer", acrescentou o professor.