Meghan Markle e Príncipe Harry contratam produtor de filme indicado ao Oscar 2021

Meghan Markle e Príncipe Harry fizeram uma contratação digna de Oscar! O E! News descobriu nesta segunda-feira, 22, que Meghan e Harry contrataram Ben Browning, premiado produtor, para a equipe da Archewell.

Browning é nada menos que o produtor do filme Promising Young Woman, que foi indicado ao Oscar 2021. Ele atuará como chefe de conteúdo da Archewell Audio e da Archewell Productions, colaborando com a equipe do Spotify e da Netflix para entregar uma programação significativa animada e divertida.

No ano passado, o Duque e a Duquesa de Sussex fecharam negócio com a Netflix e o Spotify, com o intuito de criar conteúdo que "informa, mas também dá esperança", segundo anúncio lançado em setembro. O conteúdo incluirá documentários, programas de TV e programa infantil.