Recomendado para você : Filho de Vin Diesel fará estreia como ator em Velozes e Furiosos 9

O novo filme de Velozes e Furiosos terá uma novidade no elenco! Segundo o TMZ, o filho de Vin Diesel, astro dos longas, Vincent Sinclair vai estrelar no 9º filme da franquia!

De acordo com o veículo, o menino de 10 anos será uma versão jovem de Dominic, personagem de seu pai, em cenas de flashback. Não ficou claro quanto tempo o menino irá aparecer nas telonas, no entanto, é relatado que seu contrato prevê um pagamento diário de US$ 1.005.

E Vincent não foi o único filho a ter uma participação em Velozes e Furiosos. Em entrevista a Jimmy Kimmel, em março de 2020, Diesel disse que sua filha Pauline Sinclair, de 6 anos, pediu que Cardi B fosse incluída no longa e o pai atendeu seu desejo.