BBB21: Lumena fala sobre "relacionamento tóxico" de Carla e Arthur

Lumena Aleluia comentou sobre relação de Carla Diaz e Arthur Picoli no BBB21. Em post no Twitter, Lumena afirmou que Carla está em um "relacionamento tóxico" com Arthur.

"Atire a primeira pedra quem nunca se iludiu por alguém e caiu em uma cilada de relacionamento tóxico!", escreveu a baiana.

Em seguida, ela ressaltou que a atriz de Chiquititas não deve ser eliminada no paredão desta terça-feira, 23, que ainda conta com Fiuk e Rodolffo. "Carla não merece sair só por causa de suas jornadas amorosas", escreveu.